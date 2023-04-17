Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,8775 руб./$1 (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 11,891 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен на фоне отсутствия значимых факторов, способных повлиять на его динамику. Стоимость нефти в понедельник утром осталась неизменной, мировые рынки капитала колеблются разнонаправленно с небольшой динамикой.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,37 за баррель, что на 0,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,56 за баррель, что на 0,05% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, негативными факторами для них стали данные о сокращении розничных продажах в США и "ястребиные" заявления члена руководства Федеральной резервной системы.

В пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высока.

"Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция намного превышает целевой уровень, денежно-кредитную политику нужно ужесточить еще сильнее", - сказал он, выступая на мероприятии в Сан-Антонио, штат Техас.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 снижается на 0,07%, китайский CSI300 растет на 0,86%, гонконгский Hang Seng подрастает на 0,42%, южнокорейский Kospi теряет 0,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,19%.