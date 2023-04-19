Global Ports до конца июня получит 4 тысячи спецконтейнеров из Китая

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Global Ports заказала в Китае 4 тысячи спецконтейнеров для перевозки навалочных грузов и рассчитывает получить всю партию до конца первого полугодия 2023 года, сообщил на брифинге в рамках "ТрансРоссии - 2023" гендиректор компании Альберт Лихолет.

"Мы приобрели и уже получили первую партию спецконтейнеров для навалочных грузов, в том числе удобрений. (...) 4 тысячи общий заказ, мы получили 1,24 тысячи контейнеров. В мае у нас будет вторая поставка - тоже около 1,5 тысячи контейнеров" - сказал он.

"ЕвроХим" и Global Ports 18 апреля договорились о перевалке удобрений в спецконтейнерах через Большой порт Санкт-Петербург. Global Ports будет обеспечивать отправку продукции с предприятий "ЕвроХима" в специализированных контейнерах в составе контейнерных поездов на свои терминалы в порту северной столицы, а затем осуществлять перевалку на морские суда по контейнерной технологии. Соглашение будет действовать до конца 2025 года. Среднемесячный объем перевалки может составлять до 100 тысяч тонн.

Технология транспортировки и перевалки навалочных грузов в спецконтейнерах по сравнению с другими является более гибкой, быстрой и эффективной. Применение спецконтейнеров позволяет ускорить погрузку на заводах, формировать комбо-партии и оптимизировать использование складских мощностей.

Ранее в рамках "ТрансРоссии -2023" Global Ports подписала меморандум о сотрудничестве с "ФосАгро", стороны намерены с 2024 года увеличить перевалку удобрений "ФосАгро" на терминалах в Большом порту Санкт-Петербург. В соответствии с документом, принадлежащие Global Ports "Первый контейнерный терминал" и "Петролеспорт" с 1 января 2024 года будут наращивать перевалку удобрений, производимых на площадке "ФосАгро" в Вологодской области. Совокупный объем грузопотока составит не менее 3 млн тонн в год. Грузы будут переваливаться по контейнерной технологии с помощью специализированных контейнеров.

Global Ports с 2022 года адаптировала инфраструктуру и оборудование своих терминалов в Санкт-Петербурге под неконтейнерные грузы с целью компенсации снижения объемов контейнерной перевалки на Балтике. В 2023 году группа проведет дооснащение терминалов специальным оборудованием под навалочные грузы и спецконтейнеры, что позволит эффективно обрабатывать дополнительные неконтейнерные грузопотоки через Большой порт Санкт-Петербург.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.