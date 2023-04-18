"ЕвроХим" и Global Ports договорились о перевалке удобрений в спецконтейнерах в Петербурге

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" и оператор Global Ports (входит в группу "Дело") договорились о перевалке удобрений в спецконтейнерах через Большой порт Санкт-Петербург, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Global Ports будет обеспечивать отправку продукции с предприятий "ЕвроХима" в специализированных контейнерах в составе контейнерных поездов на свои терминалы в порту Санкт-Петербурга, а затем осуществлять перевалку на морские суда по контейнерной технологии.

Соглашение будет действовать до конца 2025 года. Среднемесячный объем перевалки может составлять до 100 тыс. тонн.

Технология транспортировки и перевалки навалочных грузов в спецконтейнерах по сравнению с другими технологиями является более гибкой, быстрой и эффективной. Применение спецконтейнеров позволяет ускорить погрузку на заводах, формировать комбопартии и оптимизировать использование складских мощностей. Формирование и доставка контейнерных поездов с удобрениями происходит быстрее, а перегрузка удобрений в порту из спецконтейнеров в трюм судна является более эффективной и безопасной, отмечается в сообщении.

Global Ports – крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии – в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника – "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномыский азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "ЕвроХим-Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), Бельгии, Литве и Китае.