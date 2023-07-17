Контейнерооборот терминалов Global Ports в II квартале сократился на 16%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports сократился на 16,1% в годовом исчислении, сообщила компания.

В апреле-июне контейнерооборот составил 208 тысяч TEU, при этом по сравнению с I кварталом 2023 года он увеличился на 11,7%.

По итогам I полугодия 2023 года контейнерооборот был равен 399 тысячам TEU, что на 35,7% меньше, чем во втором полугодии 2022 года.

Высокие показатели на Дальнем Востоке оказались недостаточными для компенсации снижения грузооборота терминалов на Балтике, который был сильно зависим от международных судоходных линий, ушедших с рынка во II и III кварталах 2022 года, отмечает Global Ports.

Консолидированный грузооборот навалочных грузов Global Ports во втором квартале 2023 года вырос в 2,2 раза к такому же периоду прошлого года, до 1,7 млн тонн, по итогам первого полугодия он увеличился почти в 2,3 раза, до 3 млн тонн.

Во II квартале 2023 года объем российского рынка перевалки контейнеров вырос на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По итогам I полугодия рынок увеличился на 4%.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в стране ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") имеет в собственности 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании", НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports.