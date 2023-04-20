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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Прямые иностранные инвестиции в Китай в I квартале выросли на 4,9%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в первом квартале увеличился на 4,9% относительно того же периода прошлого года и составил 408,45 млрд юаней ($59,3 млрд). Об этом свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в высокотехнологичный сектор вырос на 18%, приводит данные ведомства издание China Daily.

ПИИ Франции в Китай в январе-марте взлетели в 7,4 раза, Великобритании – в 7,8 раза, Германии – на 60,8%.

Как сообщалось, совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

Китай
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