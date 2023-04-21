ВТБ начал оформлять кредиты на небольшие суммы

В банке теперь можно взять "кредит-малыш" на сумму от 5 до 30 тыс. рублей на любые цели

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ, который много лет позиционировал себя как банк для среднего класса, выходит в новый для себя сегмент кредитного рынка и запускает оформление кредитов на малые суммы.

Как говорится в сообщении ВТБ, теперь в банке можно оформить "кредит-малыш" на сумму от 5 до 30 тыс. рублей на любые цели. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту начинается от 525 рублей. Оформить такой продукт можно на срок до 11 месяцев. При этом заёмщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет. Подать заявку можно только через мобильное приложение ВТБ или интернет-банк.

"ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта", - заявил замруководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ Евгений Благинин.

За время предварительного тестирования продукта банк выдал 20 тыс. займов на сумму свыше 300 млн рублей. Средний чек составил 14 тыс. рублей.

"Небольшие ежемесячные платежи, которые под силу каждому бюджету, не окажут существенной финансовой нагрузки на заёмщиков - мы проанализировали рынок микрофинансов и сделали наиболее интересное предложение для клиентов. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы "здесь и сейчас". Он актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодёжи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше", - указал он.

По его словам, экспертиза и взвешенная риск-политика банка помогут сохранить кредитное качество клиентского портфеля. До конца года ВТБ выдаст более 250 тыс. таких займов.