"Виола" в I полугодии увеличила продажи молочной продукции на 26%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из России финской Valio, продала почти 6,5 тысячи тонн продукции, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Несмотря на продолжающуюся стагнацию потребительского спроса на молочную продукцию, рост достигнут во всех ключевых для компании категориях, отметили в пресс-службе. Продажи плавленых сыров Viola в "ваннах" за шесть месяцев выросли на 27%, в "треугольниках" - на 39%. Почти в 1,6 раза увеличились продажи творожных сыров, на треть - йогуртов.

Рост показателей в компании связывают с запуском новой производственной линии на заводе в Подмосковье. Продукция предприятия поставляется не только по всей России, но также в страны ближнего зарубежья и во Вьетнам.

"С точки зрения каналов продаж "Виола" отмечает позитивную динамику во всех направлениях - как в традиционных торговых сетях, так и в e-commerce. Рост продаж в онлайн-канале в натуральном выражении за первое полугодие составил 66% к прошлому году", - говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на то, что бренд во многом формирует рынок плавленого сыра, занимая лидирующие позиции и с точки зрения продаж, и с точки зрения узнаваемости, у нас еще большой потенциал для роста - прежде всего, за счет развития собственного производства", - заявила старший вице-президент ООО "Виола" Наталия Добрынина.

Финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

В 2022 году выручка компании снизилась до 7,9 млрд рублей с 8,1 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 258 млн рублей с 320 млн рублей соответственно.

В настоящее время "Виола" производит продукцию более чем 110 наименований на собственном заводе, а также на партнерских площадках.