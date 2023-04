Фондовые индексы США снизились на 1-2%, Nasdaq упал до минимума c 28 марта

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков.

При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума почти за месяц - с 28 марта, сообщает MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это минимальный уровень за последние девять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%.

Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%. Бумаги других региональных банков также продемонстрировали существенное снижение, в том числе PacWest Bancorp - на 8,9%, Western Alliance Bancorporation - на 5,6%, Zions Bancorporation - на 5,5%, KeyCorp - на 5,8%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в первом квартале сократила чистую прибыль почти на 29% и ухудшила прогноз на весь текущий год. Цена акций компании упала на 10%.

Нефтесервисная Halliburton Co. в январе-марте увеличила чистую прибыль в 2,5 раза, выручку - почти на треть. Однако котировки бумаг компании подешевели на 3,5%, несмотря на хорошие результаты.

Dow Inc. завершила прошедший квартал с чистым убытком против прибыли годом ранее и сократила выручку на 22,4%. Стоимость акций химической компании опустилась на 5,2%.

Кроме того, во вторник подешевели бумаги Microsoft Corp. - на 2,25%, Salesforce Inc., Caterpillar Inc. и JPMorgan Chase & Co. - на 2,2%, Boeing Co. - на 1,7%, Chevron Corp. - на 1,45%, Apple Inc. - на 0,9%, Tesla - на 1,2%.

Между тем цена акций PepsiCo Inc. поднялась на 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в первом финансовом квартале, который завершился 25 марта, увеличил выручку на 10%, хотя его чистая прибыль упала более чем вдвое.

Котировки акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, взлетели на 5,1%, поскольку число подписчиков в минувшем квартале выросло сильнее прогноза.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 344,57 пункта (на 1,02%) и составил 33530,83 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Dow Inc. стали акции American Express Co., подешевевшие на 2,8%, и Intel Corp. - на 2,6%.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось за день на 65,41 пункта (на 1,58%) - до 4071,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 238,05 пункта (на 1,98%) и завершил сессию на отметке 11799,16 пункта.