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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд сказал журналистам, что может прекратить подачу электричества в США, если Дональд Трамп, как обещал сразу после избрания, введет 25% пошлины на канадские товары, сообщает телеканал CBC.

"Мы пойдем на крайние меры, если это зайдет слишком далеко, - сказал он. - Мы дойдем вплоть до прекращения подачи им электроэнергии - Мичигану, штату Нью-Йорк и Висконсину. Я не хочу, чтобы это случилось, но моя задача номер один - защищать Онтарио, жителей провинции и всех канадцев".

В 2023 году Онтарио снабдила электроэнергией 1,5 млн домохозяйств в США. Эта канадская провинция является главным экспортёром электричества в штаты Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота, напоминает СВС.

Форд сказал, что министр финансов Канады Христя Фриланд скоро составит перечень американских товаров, на которые Канада введет ответные пошлины, и такой же список, по его словам, составит правительство Онтарио.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с тех пор уже встретился в Трампом в его резиденции во Флориде, а в Канаде он провел две встречи с премьер-министрами провинции для обсуждения вероятных ответных мер.

Джастин Трюдо Дональд Трамп Онтарио США Канада Даг Форд
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