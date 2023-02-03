Эмбарго на нефтепродукты: перестроимся всем миром. Обзор

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мировой топливный рынок с 5 февраля 2023 года официально начинает жить в новых условиях: вступает в силу решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России. Понятно, что перенастройка рынка топлива уже идет - вместе с изменениями на рынке нефти. Однако мировая нефтеперерабатывающая отрасль менее гибка и мобильна, чем нефтяная, а ситуация с транспортировкой и танкерами здесь более чувствительна.

Топливный рынок - сложно компонентный и сильно сегментированный, он состоит из множества видов товаров, нехватку дизельного топлива излишками бензина не зальешь. Кроме того, на топливном рынке работает гораздо больше участников, чем на нефтяном, что обостряет проблему быстрого установления контактов. С налаживанием новых схем купли-продажи нефтепродуктов придется поднапрячься всем: и европейцам, и российским нефтяникам, и тем, кто захочет занять их долю в ЕС.

Ждем ценового потолка

Запрет на импорт топлива из России в страны ЕС и G7 касается предоставления услуг по транспортировке российских нефтепродуктов морским путем, а также их страхования, брокерских услуг и финансирования операций, за исключением случаев продажи по цене не выше определенного уровня - price cap (потолок цен).

Аналогичное эмбарго с 5 декабря 2022 года действует на импорт российской нефти. Но если price cap для неё установлен в $60 за баррель, то предельные цены на российское топливо пока не объявлены. Известно только, что потолок цен будет отличаться в зависимости от вида нефтепродуктов. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Евросоюз предлагает ограничения на уровне $100/барр. для дизеля и $45/барр. для мазута. Исходя из данных Международного энергетического агентства (МЭА), средние спотовые цены на эти виды топлива в прошлом году составляли примерно $140/барр. и $75/барр. соответственно.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ранее поясняло, что произведенные в России нефтепродукты не подпадут под ценовой потолок в случае, если они приобретены до его вступления в силу и доставлены не позднее 1 апреля 2023 года. Кроме того, ограничения не затронут нефть и нефтепродукты после глубокой переработки вне России, при этом смешение различных видов топлива для обхода price cap запрещено.

Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов в связи с военной операцией на Украине.

Топливные потоки

По оценкам BP, которые компания приводит в своем Statistical Review, в 2021 году Европа импортировала 197,5 млн тонн нефтепродуктов и экспортировала 110,5 млн тонн нефтепродуктов. Таким образом, дефицит можно чисто теоретически оценить в 87 млн тонн.

По данным консультационной компании "ИнфоТЭК-КОНСАЛТ", в 2022 году экспорт российских нефтепродуктов морским транспортом в ЕС составлял чуть менее 70 млн тонн в год. Приблизительно 60% из этого - светлые нефтепродукты (главным образом, дизельное топливо 10 ppm), остальное - темные (мазут, вакуумный газойль и др.).

При этом часть российских нефтепродуктов местный бизнес перерабатывал на территории ЕС, в том числе и дизельное топливо 10 ppm с добавлением ВИЭ, чтобы доводить его до требований законодательства ЕС. Вакуумный газойль и нафта - сырье для дальнейшей переработки - поступало на европейские НПЗ и НХК, которым из-за эмбарго теперь придется искать новых поставщиков.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль подчеркивал, что могут возникнуть "некоторые трудности в переходный период". Однако во второй половине этого года будет введено в эксплуатацию значительное количество новых нефтеперерабатывающих мощностей, и все увидят "значительное перераспределение нефтепродуктов по всему миру".

Как перераспределять будем?

Объявленное эмбарго на российские нефтепродукты представляет собой более серьезный вызов для мировой отрасли и отечественных компаний, чем эмбарго на нефть, сходятся во мнении эксперты.

"Отличие нефтепродуктовых санкций от нефтяных в том, что единственным серьезным следствием декабрьских санкций является высокий дисконт для нефти Urals, при этом танкеров в целом достаточно. В случае с нефтепродуктами проблемы могут быть не только с размером скидок, но и с доступностью танкеров, и ритмичностью рейсов. Чем длиннее транспортное плечо, тем больше рисков задержек возврата пустых танкеров и срыва срока отгрузки следующих партий", - говорит генеральный директор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко подчеркивает, что основной конечный продукт потребления ЕС - это дизельное топливо. "В случае с эмбарго на российские нефтепродукты речь идет об объемах, составляющих от 30% до 50% потребления. Такими резервами мощностей как по переработке, так и по транспортировке мировой рынок не обладает. Производственные мощности менее эластичны с точки зрения наращивания переработки. Любое крупное сокращение поставок топлива моментально скажется на доступности его во всех регионах Европы", - говорит он.

"Да, Индия давно и успешно заменяет российские нефтепродукты в Европе, а китайские НПЗ, судя по публикациям, тоже начали об этом задумываться. Но пока торговую активность этих стран в Европе сдерживают транспортные расходы. Есть версия с дополнительными поставками нефтепродуктов из Венесуэлы и Ирана. Практически одновременно с нефтепродуктовым эмбарго начались подвижки по снятию санкций с Венесуэлы и Ирана. В этом случае нефть Венесуэлы пойдет на переработку в США в дополнение к тяжелой канадской, а дизельное топливо - в Европу. Иранская нефть, наоборот, направится в Европу, а лишний бензин - в США", - размышляет генеральный директор "ИнфоТЭК-консалт" Тамара Канделаки.

Западные СМИ отмечают, что в январе 2023 года существенно возросли поставки российского дизеля в Марокко и Турцию, что в перспективе может позволить рынку пережить вводимые санкции. Турция начнет поставлять больше топлива в Европу, а Марокко сократит закупки в Испании и Саудовской Аравии, что высвободит объемы для стран ЕС. При этом в последние недели все больше судов с дизтопливом направлялись из России в Марокко, их груз может быть реэкспортирован в Испанию или другие страны Средиземноморья, рассуждают западные эксперты, которых цитируют СМИ.

JPMorgan констатировал, что в течение 2022 года Европа также существенно нарастила поставки нероссийского дизеля - с 0,8 млн б/с в январе до 1,3 млн б/с в декабре. В январе этот показатель составил 1,2 млн б/с. Аналитики банка полагают, что со вступлением в силу эмбарго на российские нефтепродукты ЕС предстоит заместить еще около 200 тыс. б/с, и это выполнимая задача: такие объемы могут поступить из Китая или стран Ближнего Востока.

Тем временем, Европа активно запасалась нефтепродуктами. По оценке МЭА, к концу 2022 года европейским странам удалось увеличить запасы средних дистиллятов до 240,2 млн баррелей, однако этот показатель был на 31,9 млн баррелей ниже среднего показателя 2017-2021 годов. Поставки в ЕС остались на стабильном уровне в 1,2 млн б/с, однако объемы экспорта дизтоплива достигли 10-месячного максимум - 720 тыс. б/с. Закупки бензина странами ЕС также выросли.

Отечественные особенности

Вероятность возникновения серьезных сложностей для российских компаний отраслевые эксперты поясняют несколькими причинами. Один из ключевых рисков для отечественных нефтепереработчиков вытекает из самой структуры отрасли: на протяжении всей своей истории она нацеливалась на поставки в западном направлении, и объемы перерабатывающих мощностей в европейской части РФ значительно превышают потребности внутреннего рынка. Поэтому сейчас остро стоит вопрос поиска новых рынков.

"Главные покупатели российской нефти - Китай и Индия - не являются одновременно главными покупателями нефтепродуктов, российским нефтепереработчикам придется искать новые рынки сбыта. Это, в первую очередь, республики Средней Азии, включая Афганистан, Южная и Центральная Америка, Персидский залив. Например, сегодня Африка импортирует из ЕС свыше 30 млн тонн нефтепродуктов, Персидский залив - примерно 27 млн тонн", - говорит Канделаки.

"В условиях эмбарго на поставки топлива в ЕС у НПЗ возрастает транспортное плечо к новым рынкам. Чтобы конечная цена была конкурентной, необходимо компенсировать рост затрат, снижая отпускные цены. При этом ограничены каналы транспортировки топлива на новые рынки, возможности РЖД лимитированы, несмотря на ударные темпы наращивания пропускной способности Транссиба и БАМа. Трубопроводная система "Транснефти" тоже имеет выраженную направленность и тоже не резиновая. Емкостной парк для хранения нефтепродуктов в РФ традиционно небольшой. Отечественная инфраструктура задолго до 2023 года сформировала риск затоваривания в случае нарушения канала поставок на рынок Европы", - добавляет Дьяченко.

Насыщенный внутренний рынок

Что не вызывает опасений у экспертов, представителей власти и самих нефтяников - так это бесперебойность обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. На него эмбарго западных стран может повлиять косвенно, через изменения в переработке. Пока же министр энергетики РФ Николай Шульгинов не видит оснований для резких сокращений.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он журналистам, добавив, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.

Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок всегда были в приоритете, и эта миссия сейчас выполнима как никогда - если компании будут испытывать затруднения с экспортом топлива, оно широким потоком польется именно на внутренний рынок. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже фиксирует рекорды продаж нефтепродуктов, которые затем поступают именно на внутренний рынок.

Но может возникнуть другая проблема - убыточность российских НПЗ со средней глубиной переработки и, соответственно, снижение прибыльности переработки нефти и сбыта нефтепродуктов российских нефтяных компаний. Здесь особые надежды на топливный демпфер.

"Демпфер в 2023 будет иметь для российских компаний, возможно, жизненно важное значение. По крайней мере его (демпфера - ИФ) значимость будет как никогда высока. Напомню - в рамках налогового маневра в нефтегазовой отрасли компании нарастили инвестиции в модернизацию переработки (увеличение объемов и глубины). Эти инвестиции совершались при иной конъюнктуре. Изменившаяся ситуация ставит окупаемость этих инвестиций если не под сомнения, то по крайней мере значительно увеличивает оценку сроков, а с ними и экономических рисков для ВИНК", - считает Дьяченко.

Эксперты видят предпосылки сильной волатильности цен на нефтепродукты в оптовом сегменте внутреннего рынка, но сходятся во мнении, что такой тенденции не будет в рознице - цены на заправках, скорее всего, продолжат держаться на стабильном уровне. Уверены в этом и представители власти, которые за стоимостью бензина и дизтоплива на стеллах АЗС следят с особым вниманием.

Пока что российские нефтяные компании воздерживаются от комментариев на тему эмбарго и потолка цен на нефтепродукты. Для начала все хотят понять, как на самом деле будут работать новые санкционные ограничения. В любом случае, мировой рынок нефти и нефтепродуктов, сохраняя высокий спрос на топливо, подстроится под все изменения, а за ним подтянется и российский - дело только во времени на решение возникающих проблем и в ценах на ресурс.