Хорватия и Болгария смогут импортировать нефтепродукты из РФ вне price cap

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения, связанные с "ценовым потолком" на российские нефтепродукты, не затронут их импорт в Болгарию и Хорватию, сообщается в документах Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) реализации price cap.

В частности, Болгария сможет до 31 декабря 2024 года закупать в России нефть и нефтепродукты, транспортируемые по морю. Хорватии разрешено до 31 декабря 2023 года импортировать вакуумный газойль, произведенный в РФ, в случае отсутствия альтернативных вариантов поставок.

Кроме того, страны Евросоюза, у которых отсутствует выход к морю и имеется зависимость от трубопроводных поставок нефти из РФ, могут продолжать их получать до принятия иного решения Европейским Советом. При этом генеральная лицензия 56A Минфина США также допускает и импорт такими странами российских нефтепродуктов.

Совет ЕС в субботу официально утвердил price cap на нефтепродукты из России: один потолок цен устанавливается на уровне $100 за баррель, он касается бензина и дизельного топлива, и потолок на продукцию с низкой добавленной стоимостью - $45 за баррель.

Решение вступает в силу с 5 февраля 2023 года.