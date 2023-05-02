ВВП Литвы в I квартале снизился на 3,7%, хуже прогнозов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ВВП Литвы в I квартале 2023 года снизился на 3,7% в годовом исчислении, сообщило Государственное агентство данных Литвы первичную оценку.

По сравнению с IV кварталом 2022 года экономика страны сократилась на 3% (с поправкой на сезонность).

Объем реального ВВП Литвы в I квартале 2023 года составил 15,8 млрд евро.

Наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказала деятельность предприятий обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, транспорта и складских услуг, а также сектора операций с недвижимостью.

Экономисты, опрошенные агентством BNS на прошлой неделе, прогнозировали, что ВВП в годовом сравнении сократился на 0,8-1,8%, один эксперт заявил, что падение достигло 3,2%. В квартальном выражении, по мнению опрошенных, падение могло составить 0,2-0,75%.

Это второй квартал подряд, когда ВВП Литвы сокращается: в IV квартале 2022 года ВВП упал на 0,4% по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года и на 1,7% по сравнению с III кварталом.

Эксперты, опрошенные BNS, комментируя фактические данные, говорят, что причиной спада в основном было положение в промышленности, но ситуация не является критической. По их мнению, несмотря на отрицательную динамику ВВП, год в целом должен быть "достаточно неплохим" для экономики страны.

По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, в I квартале 2023 года экономика Литвы достигла дна, и во втором квартале следует ждать роста ВВП по сравнению с первым. "Промышленность сдерживает общий экономический рост, но большинство других секторов либо остаются на плаву, либо готовы продолжить рост", - сказал он.

Маурицас, который прогнозировал годовое снижение ВВП на 0,8% и квартальное на 0,2%, также отметил, что первичные квартальные показатели впоследствии обычно существенно пересматриваются.

Профессор Каунасского технологического университета (КТУ) Ритис Крушинскас также считает, что это "промышленная" рецессия.

"Это рецессия промышленных компаний, о которой мы, экономисты, давно говорим, мы лишь ждали первых сигналов и когда сами промышленники об этом заговорят. Кажется, что он (сигнал - ИФ) пробился, и мы это уже видим", - сказал Крушинскас агентству BNS.