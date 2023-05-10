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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Российская "дочка" Cargill получила рекордную годовую выручку в 129,2 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская "дочка" американской Cargill, заявившей о прекращении экспорта зерна из России с июля 2023 года, в 2022 году увеличила выручку на 9,7%, до 129,2 млрд рублей со 117,8 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Это самый высокий показатель за время работы Cargill в России.

Чистая прибыль выросла в 1,7 раза, до 7,43 млрд рублей с 4,27 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 11,4 млрд рублей с 6,1 млрд рублей соответственно.

Cargill работает в России с 1991 года. Кроме экспорта зерна и подсолнечника, компания занимается производством и торговлей растительными маслами и жирами, патокой, крахмалопродуктами и другими пищевыми ингредиентами, кормами для животных. Заводы компании работают в Волгоградской и Тульской областях. Как сообщается в отчетности, в начале этого года (по 10 февраля) компания была вынуждена приостановить работу маслоэкстракционного завода в Волгоградской области. "Причиной простоя завода явилась существенная поломка оборудования иностранного производства и затрудненность доставки оригинальной детали", - поясняется в документе.

В зерновое подразделение группы входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области.

В марте 2022 года компания заявила, что прекращает инвестиции в России, но что ее предприятия продолжат работу.

В марте 2023 года Cargill уведомила российский Минсельхоз, что с июля 2023 года прекращает экспорт зерна из России.

Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным Союза экспортеров зерна, на ее долю в прошедшем сельхозгоду пришлось 1,5 млн тонн, или 3,9% от всего экспорта российского зерна (он составил тогда 38,1 млн тонн). Причем последние три года доля компании в экспорте снижалась: в 2018/2019 сельхозгоду на ее долю приходилось 5,4% экспорта, или 2,3 млн тонн.

Cargill США Минсельхоз Волгоградская область
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