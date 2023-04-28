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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Силуанов допустил передачу новых активов под управление, если РФ подтолкнут к ответным мерам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Указ о внешнем управлении российскими активами нерезидентов, под действие которого пока подпали две генерирующие компании (ПАО "Фортум" и ПАО "Юнипро", подконтрольные соответственно Fortum и Uniper), может быть применен вновь, если к этому Россию подтолкнут недружественные действия за рубежом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Не исключаю", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможности увеличения числа компаний под внешним управлением.

"Это чисто зеркальное действие, это не мы его придумали, и вы прекрасно понимаете, что это реакция на недружественные действия западных стран. Чем больше таких действий будет со стороны западных стран, тем больше будет ответов со стороны России", - сказал Силуанов.

По его словам, государство выступает за то, чтобы западные компании продолжали работать на российском рынке.

"Создаем такие же благоприятные условия, как и для нашего бизнеса, не лучше и не хуже, и заинтересованы в том, чтобы они продолжали работать. Но когда у нас недружественными решениями забираются активы за рубежом, то неправильно было бы не отвечать. Во всяком случае, это адекватная реакция", - пояснил он логику указа от 25 апреля.

Антон Силуанов Минфин РФ
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