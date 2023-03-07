Выручка Headhunter в IV кв. выросла на 9,1%, скорректированная EBITDA - на 17,2%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис Headhunter в IV квартале 2022 года нарастил выручку на 9,1% год к году - до 4,9 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA HH в отчетном периоде выросла на 17,2%, - до 2,6 млрд рублей. Маржа показателя составила 52,5% против 48,9% годом ранее.

Драйвером увеличения выручки компании стал рост среднего дохода на клиента (ARPC) во всех сегментах, что было частично компенсировано сокращением платящих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ).

Доходы HH в РФ выросли на 8,4% - до 4,6 млрд рублей.

Выручка в РФ от клиентов из крупного бизнеса увеличилась на 15,9% - до 1,9 млрд рублей, от клиентов МСБ - на 3,8%, до 2,5 млрд рублей.

Число платящих клиентов в крупном бизнесе выросло на 1,3% - до 11,7 тыс., тогда как в МСБ снизилось на 8,8% - до 203,9 тыс. Общее число платящих клиентов по итогам IV квартала 2022 года снизилось на 7,2% - до 234 тыс.

ARPC составил 20,5 тыс. рублей, показав рост на 7,1% в годовом исчислении.

Скорректированная чистая прибыль HH в IV квартале выросла на 10,3% - до 1,8 млрд рублей.

На 31 декабря чистый долг HH составил 1,2 млрд рублей.