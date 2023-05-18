Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале упала на 44% год к году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале составила 49 млрд рублей, что на 44% ниже показателя за I квартал 2022 года, но на 10% выше, чем в IV квартале, сообщила компания.

Рентабельность по EBITDA составила 42,2%.

Выручка компании снизилась на 36% год к году, до 116,2 млрд рублей, что было связано с падением мировых цен на удобрения с максимальных значений начала 2022 года. К IV кварталу 2022 года выручка увеличилась на 5,5%.

По итогам I квартала объем производства "ФосАгро" вырос на 6% г/г, до 2,8 млн тонн, продажи - на 1,5%, до 2,74 млн тонн.

Скорректированный свободный денежный поток (FCF) за I квартал составил 43,4 млрд рублей, что на 29% выше уровня I квартала прошлого года и практически в два раза выше показателя за IV квартал 2022 года.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43% г/г, но выросла на 6% кв/кв, составив 33,9 млрд рублей.

Чистый долг "ФосАгро" на 31 марта 2023 года составил 142,4 млрд рублей, снизившись на 21% к показателю на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 0,62х против 0,68х кварталом ранее. При этом на конец квартала на счетах компании находились денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов по итогам 2022 года (465 рублей на акцию, всего - 60,2 млрд рублей). Эти дивиденды были выплачены в апреле.

Результаты "ФосАгро" оказались в целом чуть лучше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз по выручке составлял 114,7 млрд рублей, по скорректированной EBITDA - 48,7 млрд рублей, по скорректированной чистой прибыли - 32,2 млрд рублей). При этом скорректированный FCF, который является базой для расчета дивидендов "ФосАгро", превысил консенсус-прогноз более чем на 22%.

Обсуждая в четверг финрезультаты за I квартал, совет директоров "ФосАгро" вопреки сложившейся традиции не вынес рекомендацию по распределению прибыли. В компании не стали комментировать, будет ли вопрос о промежуточных дивидендах по итогам I квартала рассматриваться позднее.

Аналитики прогнозировали промежуточные дивиденды "ФосАгро" в диапазоне 179-250 рублей на акцию.

В "Ренессанс Капитале" ожидали, что с учетом сохранения умеренной долговой нагрузки "ФосАгро" "продолжит придерживаться практики выплаты всего денежного потока в виде дивидендов". Аналитики "Моих инвестиций" в своем прогнозе исходили из сценария выплаты акционерам 75% квартального FCF.

"ФосАгро" отмечает, что начало II квартала характеризовалось сохранением низкого спроса на удобрения на ключевых рынках сбыта. В то же время снижение цен на удобрения в I квартале способствовало росту их ценовой доступности, что "в перспективе будет способствовать ценовой стабилизации на рынках удобрений". "Кроме того, на II квартал приходится рост сезонного спроса на рынках Индии, Бразилии и ЮВА, что также должно позитивно отразиться на ценах", - рассчитывают в компании.