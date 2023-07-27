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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" выросли более чем на 84%, обновив исторический максимум

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (ГТМ) выросли в ходе торгов на Московской бирже в четверг более чем на 84% (до 151,65 рубля за штуку), обновив исторический максимум.

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Ранее, в период с 10:32 до 11:02, Московская биржа проводила дискретный аукцион для акций ГТМ в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составляла 128 рублей за штуку (+55,4% к закрытию торгов 26 июля).

После дискретного аукциона активный рост котировок ценным бумаг ГТМ продолжился, в результате чего были обновлены ценовые максимумы.

Глобалтрак менеджмент Московская биржа
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