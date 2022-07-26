Michelin списала 202 млн евро в I полугодии из-за остановки операций в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, увеличила выручку в первом полугодии 2022 года на 18,7%, но ее чистая прибыль уменьшилась на 18%, следует из ее отчета.

Показатели компании включают в себя списания в размере 202 млн евро, связанные с приостановкой деятельности в России. Michelin планирует передать российский бизнес местному менеджменту до конца текущего года.

В январе-июне выручка Michelin составила 13,29 млрд евро против 11,19 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась до 843 млн евро с 1,03 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль компании от основных видов деятельности увеличилась в первом полугодии до 1,53 млрд евро с 1,42 млрд евро.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Michelin, предусматривал выручку компании на уровне 13,3 млрд евро, чистую прибыль в 1,07 млрд евро и операционную прибыль от основной деятельности в 1,64 млрд.

Последний показатель, согласно прогнозу компании, который она подтвердила во вторник, составит в текущем году более 3,2 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Michelin снизилась на 22%.

Michelin пришла в Россию в 1997 году. Компания стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в России, которое было открыто в 2004 году.