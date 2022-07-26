Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Michelin списала 202 млн евро в I полугодии из-за остановки операций в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, увеличила выручку в первом полугодии 2022 года на 18,7%, но ее чистая прибыль уменьшилась на 18%, следует из ее отчета.

Показатели компании включают в себя списания в размере 202 млн евро, связанные с приостановкой деятельности в России. Michelin планирует передать российский бизнес местному менеджменту до конца текущего года.

В январе-июне выручка Michelin составила 13,29 млрд евро против 11,19 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась до 843 млн евро с 1,03 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль компании от основных видов деятельности увеличилась в первом полугодии до 1,53 млрд евро с 1,42 млрд евро.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой Michelin, предусматривал выручку компании на уровне 13,3 млрд евро, чистую прибыль в 1,07 млрд евро и операционную прибыль от основной деятельности в 1,64 млрд.

Последний показатель, согласно прогнозу компании, который она подтвердила во вторник, составит в текущем году более 3,2 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Michelin снизилась на 22%.

Michelin пришла в Россию в 1997 году. Компания стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в России, которое было открыто в 2004 году.

Michelin Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Курс доллара поднимался выше 61 рубля

Курс доллара поднялся выше 60 руб.

Цена газа в Европе превысила $2100/тыс. куб. м в ожидании сокращения поставок по "СП-1"

Цена газа в Европе превысила $2100/тыс. куб. м в ожидании сокращения поставок по "СП-1"

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });