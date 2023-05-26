Минэнерго Молдавии рассчитывает покупать газ дешевле, чем по договору с "Газпромом"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Молдавия будет получать газ дешевле, чем по договору с "Газпромом", заявил министр энергетики страны Виктор Парликов в соцсетях.

По его словам, государственная компания Energocom в ближайшее время будет закупать энергоресурс по более выгодным ценам.

"Это стало возможным за счет предоставленных ей 200 млн евро от европейских партнеров (100 млн евро - грант правительства Норвегии, еще 100 млн евро - дополнительный кредит ЕБРР). Сделки будут проходить на общей платформе ЕС, что позволит участвовать как можно большему количеству поставщиков. Кроме того, это обеспечит гибкость в случае предквалификационного этапа, включенного в кредитное соглашение с ЕБРР", - подчеркнул министр.

Таким образом цена закупленного газа будет снижена, а его объемы для хранения - увеличены.

Парликов напомнил, что проект "Безопасность поставок природного газа" стоимостью 300 млн евро позволил Молдавии в прошлом году найти альтернативные источники, когда поставки российского газа были снижены.

"Тем самым удалось не допустить прекращение газоснабжения населения и впервые сделать стратегические запасы газа в хранилищах Украины и Румынии. Решение о новых закупках газа также мотивировано непредсказуемостью отношений с "Газпромом", - отметил Парликов.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно заложенной в договоре формуле, с 1 октября до 31 марта цена формируется из расчета 30% цены газа на спотовом рынке и 70% - от цены нефти. С 1 марта по 30 сентября - наоборот, 70% цены зависит от цены газа на спотовом рынке, а 30% - от цены нефти. Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составляет в мае $673 за тыс. кубометров.

При этом с 1 октября 2022 года поставки газа Молдавии сокращены на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. В последующие месяцы и с начала 2023 года концерн поставлял в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн кубометров в сутки, что составляло менее 40% от необходимого объема в холодный период времени.

Молдавия использовала газ от "Газпрома" только до 3 декабря 2022 года, с 4 декабря она поставляет весь этот объем в Приднестровье, которое взамен покрывает более 80% потребностей республики в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен 1 апреля на шесть месяцев.