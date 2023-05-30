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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,8175 руб./$1 (-1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 76,2 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,7 коп. - до 11,382 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует выраженной динамики, ожидая новых заметных драйверов. Налоговый период мая завершился, нефтяные котировки немного снижаются, фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно. Биржи США в понедельник были закрыты из-за праздника (День памяти).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $76,62 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,4 за баррель, что на 0,37% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств АТР на утренних торгах во вторник меняются без единой динамики. Японский Nikkei 225 снижается на 0,39%, китайский CSI 300 - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,87%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,78%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,22%.

Московская биржа
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