Проект "Сахалин-1" возобновил добычу и продажу нефти

Буровая площадка "Чайво" проекта "Сахалин-1". Архивное фото. Фото: Александр Семенов/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Добыча и отгрузка нефти в рамках проекта "Сахалин-1" возобновлена, сообщил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Да все нормально там. Мы оперируем, все хорошо. Работаем со всеми стандартами промышленной безопасности, которые соответствуют характеристикам этого проекта. Проект, конечно, технически сложный - это шельф. Работа ведется и на берегу, и на платформах. Много всего, но все хорошо", - сказал он.

"Добыча идет. Продажи идут", - уточнил Сечин.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

Проект "Сахалин-1"

После начала специальной военной операции РФ на Украине оператор проекта Exxon Mobil заявила о желании выйти из "Сахалина-1". В апреле на фоне антироссийских санкций, спровоцировавших проблемы с получением страховок для танкеров "Совкомфлота", вывозивших сахалинскую нефть, прежний оператор СРП-проекта - Exxon Neftegas Ltd - объявил форс-мажор и начал сокращать добычу. В отчете за второй квартал Exxon сообщила о снижении производства на российских активах за отчетный период на 30 тыс. б.н.э./сутки (в 2021 г. добывалось 56 тыс. б.н.э в сутки). В сентябре региональные власти Сахалина проинформировали о полной остановке добычи нефти и газа на проекте.

В конце лета прошлого года Exxon Mobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

Для стабилизации ситуации 14 октября была зарегистрирована компания, которой по указу президента РФ присвоили статус нового оператора СРП-проекта, - ООО "Сахалин-1". "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получил 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП) и статус единоличного исполнительного органа. Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Оба акционера проекта являются структурами "Роснефти". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.