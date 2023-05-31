Акции "Роснефти" выросли на 1,3% после публикации финотчета по МСФО за I квартал

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акции "Роснефти" выросли в начале торгов на Московской бирже в среду на 1,3% (до 440 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании за I квартал 2023 года по МСФО.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале текущего года составила 323 млрд руб., увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года в основном в результате роста операционной прибыли, сообщает компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что этот показатель достигнет уровня 236 млрд руб. Наиболее близким оказался прогноз ИБ "Синара" - 305 млрд руб.

Капитальные затраты в отчетном периоде снизились на 11,3% к последнему кварталу прошлого года, до 275 млрд руб., что объясняется сезонными факторами.