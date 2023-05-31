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CFO британской Prudential покинул пост на фоне расследования ситуации с рекрутингом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Финансовый директор британского страховщика Prudential Plc Джеймс Тёрнер покинул свой пост на фоне расследования ситуации, связанной с корпоративным кодексом поведения и рекрутингом, говорится в сообщении компании.

"Группа устанавливает для себя высокие стандарты, и мистер Тёрнер в этом случае им не соответствовал", - отметила Prudential.

Новым CFO назначен Бен Балмер, занимающий аналогичную должность в подразделении страхования и управления активами. Проработавший в компании 12 лет Тёрнер будет передавать ему дела в течение четырех месяцев.

Котировки акций Prudential на торгах в среду снижаются на 2,5%. За последние три месяца капитализация страховщика уменьшилась на 15,3%, до 30,8 млрд фунтов стерлингов ($38,1 млрд).

Джеймс Тернер Prudential
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