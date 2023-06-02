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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,2%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением индексов из-за прошедшей накануне на Мосбирже дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа" и упавших бумаг ВТБ на новостях о низкой цене размещения допэмиссии; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 1,2%, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2690,31 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1049,25 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,7%.

Доллар стоит 80,77 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-4,7%, до 5389 рублей), ВТБ (-4,6%, до 0,02076 рубля), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги "Яндекса" (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), акции "НЛМК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

НК "ЛУКОЙЛ" выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 рублей на акцию. Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды (за 9 месяцев) в размере 256 руб. на акцию.

Наблюдательный совет ВТБ установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию, говорится в сообщении банка.

ВТБ по открытой подписке планирует разместить 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в верхней части диапазона 2650-2700 пунктов. Ключевое событие пятницы – дивидендная отсечка "ЛУКОЙЛа". На старте торгов потери бумаг НК могут составить почти 8%, а индекс МосБиржи рискует потерять 1,3%, начав день на отметке 2680 пунктов.

"Допускаем, что к окончанию торгов акции "ЛУКОЙЛа" частично компенсируют падение, однако индекс МосБиржи рискует остаться на тех же отметках, что и утром, в том случае, если бумаги Сбербанка и "Газпрома" вновь окажутся под давлением", - отмечает аналитик.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также полагают, что дивидендный "гэп" индексного тяжеловеса "ЛУКОЙЛа" может составить 6,5-7%. Тем не менее, внешний фон с утра выглядит преимущественно позитивно, а главная интрига в том, как быстро закроется этот дивидендный "гэп" НК. На американском рынке высокая волатильность останется, так как через две недели должно состояться заседание ФРС по ставке, а консенсуса на рынке по решению регулятора пока нет.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что оптимистичный внешний фон может защитить российские акции от снижения. В США законопроект по госдолгу прошел голосование в Палате представителей и Сенате. Рынки Азии растут на фоне снятия американских проблем. Нефть дорожает за счет слабого доллара и небольших надежд на действия ОПЕК+.

"В целом внешняя ситуация складывается благоприятно для того, чтобы дивидендный разрыв в акциях "ЛУКОЙЛа" прошел незаметно для российского рынка. Рубль торгуется стабильно, символически укрепляясь против доллара США", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1,3% во главе с Nasdaq на фоне неоднородных статданных по экономике страны.

В центре внимания рынка остается ситуация вокруг лимита госдолга США. Палата представителей и Сенат Конгресса одобрили бюджетный законопроект, приостанавливающий действие потолка госдолга. После этого его сможет подписать президент США Джо Байден.

Трейдеры также ждут публикации майских данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке на июньском заседании. Минтруда США обнародует этот отчет в пятницу.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в четверг, показали сохранение высоких темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в мае. Количество рабочих мест повысилось на 278 тыс. после подъема на 291 тыс. в апреле. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали менее существенного роста – на 180 тысяч.

Минтруда США также опубликовало окончательные данные о динамике производительности труда и стоимости рабочей силы в США за первый квартал. Темпы снижения производительности труда в январе-марте были пересмотрены до 2,1% с предварительно объявленных 2,7%, темпы роста стоимости рабочей силы - до 4,2% с 6,3%.

Тем временем отчет Института управления поставками (ISM) указал на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в мае снизился до 46,9 пункта с 47,1 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже семь месяцев подряд.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,6%, южнокорейский Kospi – на 1,3%, китайский Shanghai Composite – на 0,8%, гонконгский Hang Seng раллирует на 4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Поддержку азиатским рынкам оказывают растущие ожидания приостановки цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, одобрение американским Сенатом бюджетного законопроекта, приостанавливающего действие лимита госдолга, сняло проблему, служившую источником неопределенности на рынках в последнее время, что улучшило настрой трейдеров.

Трейдеры также надеются на новые меры поддержки экономики от китайских властей после выхода на этой неделе статданных, показавших, что экономика КНР по-прежнему испытывает трудности, отмечает Trading Economics.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете Банка Кореи. Инфляция в стране в мае замедлилась до минимальных с октября 2021 года 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в апреле.

Рост ВВП Южной Кореи относительно первого квартала прошлого года составил 0,9% - это самый слабый подъем с четвертого квартала 2020 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут в преддверии заседания ОПЕК+ на выходных.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $75,01 за баррель (+1% и +2,3% накануне), июльская цена WTI - $70,75 за баррель (+0,9% и +3% в четверг).

Министерская встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 4 июня, ряд экспертов не исключает принятия решения о дальнейшем сокращении добычи.

Накануне американское министерство энергетики сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,4-1,5 млн баррелей.

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