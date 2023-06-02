Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании 2 июня утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении торговой площадки.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июня. Выплаты состоятся не позднее 21 июля.

Всего на выплату дивидендов решено направить 11,018 млрд рублей, для этого будет распределена вся чистая прибыль ПАО "Московская биржа" (входит в группу "Московская биржа") за 2022 год в размере 6,823 млрд рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,194 млрд рублей.

Это составляет 30,35% от чистой прибыли группы по МСФО за 2022 год на уровне 36,3 млрд рублей.

Набсовет биржи ранее принял решение о временной приостановке действия положения дивидендной политики, которое фиксирует минимальное значение доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, на уровне 60%. Основными факторами, повлиявшими на данное решение, назывались регуляторные нормативы, программа технологического переоснащения и необходимость инвестиций в развитие.

В ответ на существенно изменившиеся внешние условия сейчас разрабатывается новая стратегия группы. Обновленная дивидендная политика будет представлена до конца третьего квартала 2023 года как часть пересмотренной стратегии.

Акционеры 2 июня утвердили новый состав набсовета Мосбиржи в количестве девяти директоров, четверо из которых являются независимыми.

На собрании акционеры также приняли решение об увеличении количественного состава набсовета с 9 до 12 человек. Наблюдательный совет в увеличенном составе будет избран общим собранием акционеров позднее.

По итогам 2021 года акционеры Мосбиржи в соответствии с рекомендациями набсовета приняли решение не выплачивать дивиденды. За 2020 год биржа выплатила дивиденды в размере 9,45 рубля на обыкновенную акцию, направив на выплаты 21,5 млрд рублей, или 85% годовой чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2019 года дивиденды составили 7,93 рубля на акцию (всего 18,1 млрд рублей), за 2018 год – 7,7 рубля на акцию (17,5 млрд рублей), за 2017 год - 7,96 рубля на акцию с учетом промежуточных (18,1 млрд рублей). На выплату дивидендов в течение этих трех лет направлялось 89% чистой прибыли по МСФО.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Доля акций в свободном обращении (free float) превышает 60%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).