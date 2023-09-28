"Мосбиржа" будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщила торговая площадка.

Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе.

"Мы определяем целевой уровень дивидендных выплат как величину свободного денежного потока с учетом инвестиций, которые мы будем делать, и необходимых требований по капиталу компаний группы. Минимальный уровень, который мы устанавливаем, - 50% от чистой прибыли. При этом мы видим, что частота выплат будет минимум один раз в год. Дивидендная политика будет принята на эти пять лет, пока действует новая стратегия", - сказал журналистам председатель правления "Мосбиржи" Юрий Денисов.

"Мы настроены на то, чтобы выплачивать дивиденды один раз в год. Мы можем платить и чаще в зависимости от того, какая будет ситуация", - добавил он.

Прежняя дивидендная политика предполагала минимальное значение доли прибыли, направляемой на выплаты акционерам, на уровне 60%. Однако весной 2022 года "Мосбиржа" приостановила ее действие и направила по итогам года на выплату дивидендов 30% от чистой прибыли по МСФО.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).