Шведский стриминговый сервис Viaplay уволил гендиректора

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Шведский видеостриминговый сервис Viaplay уволил главного исполнительного директора Андерса Йенсена и предупредил о вероятности годового операционного убытка.

Компанию возглавит Йорген Мадсен Линдеманн, бывший глава шведской медиакомпании MTG.

В 2023 году Viaplay ожидает операционный убыток в размере 400-700 млн крон ($37-65 млн), а также ухудшила прогноз роста выручки до 16-17,5% с 24-26%. Компания отозвала долгосрочные прогнозы для выручки, прибыли и числа подписчиков.

Основной причиной ухудшения прогнозов является падение скандинавского рынка теле- и радиорекламы. Во втором квартале доходы компании от рекламы, как ожидается, сократятся на 12-16%.

Акции Viaplay подешеве на 62% в ходе торгов в понедельник.