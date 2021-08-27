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Гендиректор ОВК допустил продажу группы "Трастом" и "Открытием" в течение 2-3 лет

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Руководство "Объединенной вагонной компании" (ОВК) допускает продажу группы мажоритарными акционерами ("Трастом" и "Открытием", подконтрольным Центральному банку РФ) в течение 2-3 лет.

"Мы (нынешний менеджмент холдинга - ИФ) принимали завод (группа построена на базе производственной площадки в г.Тихвин, Ленинградская обл. - ИФ) с большим долгом перед банками, контролируемыми ЦБ. Для них важна выплата долга, который мы реструктуризируем, чтобы он был качественным и обслуживаемым", - сказал журналистам генеральный директор ОВК Тимофей Хряпов в кулуарах ж/д салона "Pro//Движение.Экспо".

"В течение двух-трех лет завод будет продан стратегическому инвестору, уже без ("плохих" - ИФ) долгов и с положительной динамикой денежных потоков", - добавил глава группы. "Трастом" и "Открытием" будет продана целиком компания с долгами", - уточнил он. "Для "Траста" и "Открытия" это непрофильный актив, их основная задача была в расчистке долгового периметра и возврате в баланс средств, выданных в свое время в виде кредитов", - добавил топ-менеджер.

При этом глава правления "Траста" Александр Соколов, возглавляющий совет директоров "Объединенной вагонной", в недавнем интервью "Ведомостям" говорил, что банк "с высокой вероятностью не выйдет" из ОВК до конца 2023 г., "потому что надо дождаться, когда вагоностроительная отрасль выйдет из пике и ситуация нормализуется".

"Сейчас идет реструктуризация долгов компании, готов план безбанкротного оздоровления.", - заявил Хряпов в кулуарах "Pro//Движение.Экспо".

Он подчеркнул, что в целом финансовое состояние "Объединенной вагонной" стабильное. "В прошлом году наша EBITDA была 13,1 млрд руб., а 22 млрд руб. убытка (по МСФО) - это обесценение гудвила, некоторых активов, которые не являются материальными. Выручка и EBITDA вернутся к докризисному в машиностроении показателю. Никаких потрясений в будущем не ожидается", - отметил топ-менеджер.

"Мы пережили два тяжелых года. Последний год из-за пандемии и высокой стоимости металла, по сути, отработали "в ноль". Цена на металл сейчас падает, это спасает нас и всех машиностроителей. При этом растет ставка (предоставления универсального подвижного состава - ИФ). Мы надеемся на хорошую цену продаж и снижение себестоимости", - добавил глава ОВК.

ОВК Траст Открытие

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