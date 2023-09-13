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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Акционеры ОВК одобрили проведение допэмиссии объемом 12,5 млрд акций

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"" одобрило увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций, сообщила ОВК.

Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 996 689 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

Внеочередное собрание акционеров прошло 12 сентября в заочной форме.

Цену размещения акций позднее определит совет директоров компании.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают: "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.

Среди крупнейших акционеров ОВК, по последним раскрытым данным, был банк "Траст", владеющий долей в 27,76%.

ОВК Траст
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