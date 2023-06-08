Евро поднялся выше 89 руб. впервые с 28 апреля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Евро заметно ускорил темпы роста на Московской бирже ближе к вечеру с началом торгов на американских биржах и на фоне падения доллара США на глобальном рынке к большинству мировых валют. При этом курс евро поднялся выше 89 руб. впервые с 28 апреля, доллар торгуется по направлению к 83 руб.

Курс евро составил 89,02 руб./EUR1 в 17:15 МСК, что на 1,37 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 82,63 руб./$1, подорожав на 69 копеек. Доллар торгуется выше 82 руб. впервые с 17 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 99,7 копейки - до 85,53 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения в паре с евро на фоне активного роста европейской валюты в паре с долларом США на глобальном рынке. Американская валюта дешевеет на Forex с учетом уменьшения ожиданий трейдеров относительно повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США после выхода данных статистики по рынку труда, которая оказалась хуже прогнозов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на июньском заседании, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду. Заседание ФРС состоится 13-14 июня.

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