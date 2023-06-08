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"Сибстекло" хочет довести использование отходов стекла в производстве до 80%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель стеклотары за Уралом - ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", входит в "РАТМ Холдинг") - планирует довести использование отходов стекла в производстве до 80%, сообщил в ходе Евразийского конгресса-2023 генеральный директор Антон Мор.

Он отметил, что в 2022 году после глубокой модернизации "Сибирское стекло" выпустило порядка 825 млн единиц стеклянной тары и "заняло лидирующие позиции в отрасли, являясь сейчас крупнейшим заводом на территории РФ по производству товарного стекла".

"В период пандемии мы столкнулись с проблемами получения из-за границы оборудования, вынуждены были перенести проект модернизации на год. За это время накопили компетенции, нашли тех, кто может нам помочь в России собрать и модернизировать печи, установить производственные линии. Частично начали работать с зарубежными коллегами онлайн. Что-то удалось из Китая привезти. Ровно через год мы запустили в производство новую печь, увеличив производство на 30-35%. Упростили логистические цепочки: раньше кварцевый песок возили из Центральной России, сейчас на 100% используем сырье, строительный песок из Новосибирской и Томской областей. Когда случились проблемы в геополитике, мы уже понимали, что значительную часть оборудования можем делать в России", - рассказал топ-менеджер.

"В данный момент мы инвестируем в экологические проекты, занимаемся проектом по обработке стекольных отходов. Сейчас наша задача в стекловарении применять до 80% отходов стекла. Уже частично запустили соответствующей инвестиционный проект, работает линия по обработке стекольных отходов. Но в России фактически не собирается стекло, не более 10-15%. Мы активизируемся в решении этой проблемы. Работаем с нашими партнерами в Казахстане, Кыргызстане, где хотим закупать стеклобой. Сейчас уже рекордное количество стеклобоя используем в нашей печи, это 60%. В России в производстве товарного стекла такое никто не делает", - сказал Мор.

"Кроме того, видим очень интересные перспективы развития стекольной промышленности с нашими партнерами из соседних стран. Сейчас рассматриваем рынок Казахстана, Армении на предмет поставок. Например, увеличили отгрузки готовой продукции в Казахстан, получаем заказ на стекло из Армении", - отметил Мор.

Как сообщается на сайте компании, ООО "Сибирское стекло" выпускает 120 видов стеклянной тары, которая поставляется предприятиям от Урала до Дальнего Востока, а также в Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Монголию.

В "РАТМ Холдинг" входят также завод "Экран - оптические системы", "Ростовский оптико-механический завод", московское НПО "Гидромаш", "Катайский насосный завод", УК "Ломоносов Капитал", ряд девелоперских активов.

Сибсельмаш Сибстекло
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