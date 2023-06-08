Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 2022г в 0,798 руб. на акцию
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (НМТП) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 0,798 рубля на акцию, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 июля 2023 года.
Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 15,369 млрд рублей.
Годовое собрание акционеров НМПТ состоится 30 июня в заочной форме.
Чистая прибыль НМТП в 2022 году составила 27,168 млрд руб., сообщается в материалах компании к годовому собранию.