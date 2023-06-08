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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 2022г в 0,798 руб. на акцию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (НМТП) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 0,798 рубля на акцию, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 июля 2023 года.

Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 15,369 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров НМПТ состоится 30 июня в заочной форме.

Чистая прибыль НМТП в 2022 году составила 27,168 млрд руб., сообщается в материалах компании к годовому собранию.

НМТП
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