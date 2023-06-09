Глава Lifosa оценил потери компании из-за западных санкций в 100 млн евро

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Кедайняйский завод фосфорных удобрений Lifosa (Литва), входящий в "Еврохим", потерял около 100 млн евро выручки из-за ограничений, которые действуют уже более года, сообщил через пресс-службу глава предприятия Андрей Савчук.

По его словам, в частности, из-за санкций завод вынужден работать на пониженной мощности, испытывает дефицит сырья, перебои с поставками сырья и материалов.

"Статус компании, подпавшей под санкции, означает, что Lifosa постоянно сталкивается с нарушениями в цепочке поставок и нехваткой сырья, что приводит к снижению мощности и внеплановым остановкам. На сегодняшний день это стоило компании около 100 млн евро недополученной выручки", - сказал Савчук.

9 июня руководство Lifosa впервые встретилось с Гинтарасом Адомонисом, главой нового временного администратора - компании Valnetas (компания с 24 мая является временным администратором Lifosa, сменив Finance Guru, проработавшую год).

"Мы высказали свою позицию и ожидания господину Адомонису и надеемся, что выход будет найден. Для нас очень важно иметь возможность как можно скорее проинформировать наших преданных сотрудников о дальнейших планах компании", - сказал Савчук.

Адомонис через пресс-службу отметил, что бесперебойная деятельность Lifosa при условии строгого соблюдения санкций возможна. "Есть вещи, которые мы должны оценить и рассмотреть, но мы заинтересованы в возобновлении деятельности компании и сохранении более 900 рабочих мест", - сказал Адомонис.

Председатель правления Lifosa Марк Хешлер считает, что будущее компании будет зависеть от того, сможет ли она стать частью цепочки поставок и продаж группы "Еврохим".

В конце мая сообщалось, что Lifosa приостанавливает работу на ежегодный плановый ремонт. О сроках возобновления работы информации нет.

Евросоюз в марте 2022 года ввел санкции против тогдашнего бенефициара Lifosa - российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Вскоре Мельниченко перестал быть бенефициаром "Еврохима", а также вышел из совета директоров компании.

Lifosa с мая 2022 года находится под контролем временного администратора, который следит за тем, чтобы деятельность компании велась в соответствии с международными санкциями. В середине октября временный администратор компании одобрил назначение главой Lifosa бывшего топ-менеджера "Еврохима" Андрея Савчука.

За время работы временной администрации Lifosa неоднократно останавливала, а затем возобновляла деятельность.