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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций "Россети Кубань" из-за роста цены

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для акций ПАО "Россети Кубань" в период с 10:59 до 11:29 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций компании "Россети Кубань" составила 168 рублей за штуку (+17,9% к закрытию 9 июня).

Мосбиржа Россети Кубань
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