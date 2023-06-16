Орешкин посчитал возможным контроль инфляции на целевых уровнях за счет роста предложения

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ сейчас составляет 2,9% и имеет плавно повышающийся тренд, оптимальным будет сценарий контроля за инфляцией на целевых уровнях через рост предложения, а не повышение ставок и ужесточение ДКП, и такой вариант возможен, заявил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Надо смотреть на реальную ситуацию, по факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая инфляция на 13 июня - ИФ), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть, и, в первую очередь, хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ – в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением", - прокомментировал он вопрос – разделяет ли позицию ЦБ о существующих рисках перегрева экономики.

"Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой, и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", - высказал Орешкин свое мнение.

На уточняющий вопрос, видит ли он возможность реализации такого варианта, Орешкин ответил утвердительно: "Да".

Как сообщалось, глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 9 июня по итогам заседания совета директоров ЦБ отмечала, что экономика РФ сейчас не находится в фазе перегрева, но в ЦБ видят такие риски, им надо уделять внимание.

"Индикатором такого перегрева служит инфляция, когда она становится выше целевого уровня. Сейчас мы не видим и не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание. Поэтому мы и говорим про проинфляционные риски и факторы", - сказала глава ЦБ.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в четверг в свою очередь заявил, что переноса ослабления рубля в инфляцию пока не наблюдается, рост цен по итогам 2023 года может оказаться ниже текущего прогноза правительства в 5,3%, причин для ужесточения ДКП сейчас не просматривается.

"Я не вижу признаков нарастания инфляции. Но факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет, и как он разрядится, и в какие сроки, этот вопрос пока подвешен. Поэтому сегодня, я считаю, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики, с моей точки зрения, в повестке не стоит. У Банка России своя точка зрения может быть на этот счет", - прокомментировал он вопрос о заявлениях ЦБ о нарастании инфляционных рисков и ужесточении сигнала по ставке.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития – 5,3%.