В ЦБ предупредили о рисках вхождения экономики РФ в фазу перегрева

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экономика РФ во II квартале остается на траектории роста на фоне возросшего спроса со стороны госсектора, оживления потребительского и инвестиционного спроса частного сектора, при этом предложение отстает от расширения спроса, и есть риски вхождения в фазу перегрева. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"По оценке департамента на основе предварительных данных Росстата (снижение ВВП РФ на 1,9% в I квартале в годовом сравнении - ИФ), рост ВВП в I квартале составил 0,6% к/к SA (с очисткой от сезонности - ИФ). Оперативные данные свидетельствуют о сохранении схожего темпа роста ВВП и во II квартале", - приводятся оценки очищенной от сезонности динамики ВВП.

При этом аналитики ЦБ отмечают, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. "В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени – производство", - предупреждают в ЦБ.

"Если предложение не будет своевременно подстраиваться под расширение спроса, экономика может вступить в фазу перегрева", - говорится в обзоре.