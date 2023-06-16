ЦБ продолжает обсуждать снижение страховки по вкладам в "токсичной" валюте

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банк России продолжает обсуждать с банками дифференциацию возмещения по вкладам в "токсичной" валюте, но на фоне снижения доли депозитов в валютах недружественных стран эта мера может не понадобиться, заявила "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

ЦБ в конце 2022 года предложил обсудить снижение лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств.

"Вопрос сейчас в стадии обсуждения с банковским сектором. Предварительные оценки банковского сектора и наши показывают, что при таком текущем снижении вкладов в валюте, как мы видим, что вклады в так называемых "токсичных" валютах в разы сократились, растут у нас вклады в юанях, в принципе этот дифференцированный подход уже не даст того эффекта, который мы ожидали в тот момент, когда начали обсуждать", - сказала Полякова.

Она допустила, что эта мера может и не понадобиться. "Нужно будет продолжить это обсуждение и оценить с точки зрения эффективности", - заявила она.

По данным ЦБ, в первом квартале этого года средства в валюте продолжили сокращаться (-$5,3 млрд, или 390 млрд рублей в эквиваленте), в том числе из-за конвертации части средств в рубли и переводов средств за рубеж. Доля валютных средств на 1 апреля составила 10,4% против 10,6% на начало года.