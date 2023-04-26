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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

ВТБ спрогнозировал полный уход "недружественных" валют из розничных депозитов к 2026 г.

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Тренд на дедолларизацию розничных пассивов в банковской рознице продолжится, к концу года доля доллара и евро в портфеле вкладов упадет с 10% до 7%, а к концу 2025 года клиенты полностью откажутся от вкладов в валютах "недружественных" стран, прогнозирует ВТБ.

"В этом году вкладчики продолжат размещать свои сбережения в рублях – сегодня такой способ вложения остается одним из самых надежных и высокодоходных на рынке. По нашим прогнозам, в 2023 году объем привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков может показать прирост в 6,5%, достигнув 39 трлн рублей. ВТБ планирует расти быстрее рынка и по итогам года обеспечить 8-процентный прирост по этому показателю", - заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

По итогам первого квартала портфель средств розничных клиентов на балансе ВТБ вырос на 3% и составил 7,57 трлн рублей. Драйвером роста выступили депозиты, объем которых вырос на 7%, до 3,4 трлн рублей.

Клиенты ВТБ все чаще конвертируют доллары и евро в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года увеличится в портфеле сбережений до 93% (из них 90% займет рубль). Объем пассивов в китайской валюте увеличится до конца года до 15 млрд юаней.

"Учитывая эту тенденцию и темп перехода клиентов к альтернативным инструментам сбережений, мы предполагаем, что вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 лет", - указал он.

ВТБ
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