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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

ЦБ установил лимит для пополнения кошелька цифровыми рублями в 300 тыс. руб. в месяц

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк России установил лимит в размере 300 тысяч рублей в месяц для пополнения кошелька с цифровыми рублями. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения отчета регулятора за 2022 год в Госдуме.

"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными. Мы сейчас ориентируемся на сумму где-то в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька, это уже за пределами пилота", - сказала глава ЦБ.

Таким образом, сумма бесплатных переводов для физлиц станет как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей (лимит бесплатных переводов для физлиц в СБП – 100 тысяч рублей).

"Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей", - отметила она.

Глава ЦБ напомнила, что цифровой рубль – это средство для платежей и расчетов, но не для сбережений. На цифровые рубли не начисляются проценты, в них не будут выдавать кредиты.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физическими лицами в СБП.

В конце марта ЦБ сообщил, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями в запланированные сроки, однако не может его начать без необходимой правовой основы. На данный момент пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля принят Госдумой в первом чтении.

Планируется, что в пилоте примут участие 13 банков, которые уже прошли все необходимые технические и операционные тесты. Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и участников в режиме "Friends and family". Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина ранее сообщала, что во втором этапе тестирования смогут принять участие 19 банков.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей – цифровой.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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