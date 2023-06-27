Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,4% во главе с бумагами "Яндекса", которые накануне выступили в роли аутсайдеров.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2758,54 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1024,94 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 84,78 рубля (-0,31 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги Polymetal (+1%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), расписки OZON (+0,3%), акции "Аэрофлота" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,9% "префы"), ПАО "Плюс" (+0,1%).

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (+1,1%, до 836,6 рубля) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 26 июня, утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд руб., закрытие реестра под выплаты – 7 июля.

Подешевели акции "МТС" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), UC Rusal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2730-2780 пунктов. Поводов для полноценного восстановления рынка и возврата к годовым максимумам пока не наблюдается, однако вполне возможен повышенный спрос на отдельные "идейные" бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них "префы" "Сургутнефтегаза", акции МТС, "Татнефти" и "Совкомфлота", считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке подходит к концу активная фаза дивидендного сезона. Во вторник последний день с дивидендами на Мосбирже торгуются акции МТС, а на следующей неделе повышенным спросом могут пользоваться акции "Башнефти", "Группы ЛСР", "ОГК-2", "Казаньоргсинтеза", НМТП на фоне интересной дивдоходности в преддверии отсечек.

Следующим очевидным катализатором для роста акций компаний станет раскрытие финансовой информации, а также возможная редомициляция. Для американского рынка по-прежнему важна статистика, при этом ожидается сохранение повышенной волатильности до следующего заседания ФРС в июле, полагают эксперты "БКС МИ".

В США накануне индексы акций снизились на 0,04-1,2% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций IT-компаний. "Ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие в Конгрессе на прошлой неделе, разрушили надежды инвесторов на возможность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ в этом году.

На этом фоне трейдеры начали фиксировать прибыли по акциям IT-компаний, дорожавшим в последнее время благодаря надеждам на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

Тем временем, во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций на фоне ожиданий новых стимулов в Китае (японский Nikkei просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле, пишет Trading Economics.

По мнению аналитиков S&P Global, эти меры могут включать смягчение ограничений на покупку жилья и требований к первоначальному взносу при получении ипотеки, а также действия, направленные на поддержку внутреннего спроса.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $74,63 за баррель (+0,6% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - $69,87 за баррель (+0,7% и +0,3% в понедельник).

Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, опасаясь возможных сокращений экспортных поставок из страны на фоне дестабилизации политической обстановки, отмечает Market Watch.