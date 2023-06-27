Минфин РФ 28 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ 29024

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 28 июня проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29024 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 2 августа 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).