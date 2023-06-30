"Траст" продал "Тимано-Печорскую газовую компанию" за миллиард рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк "Траст" спустя год поисков нашел покупателя на "Тимано-Печорскую газовую компанию" (ТПГК).

Как сообщается в ЕГРЮЛ, в пятницу 100% долей ООО "ТПГК" были переоформлены на нового владельца – ООО "Верде Дженерейшн Инжиниринг". Эта компания зарегистрирована 15 мая текущего года. Ее совладельцами почти в равных долях являются Андрей Зозуля (ранее возглавлял компанию Volga Gas), а также Кирилл Ратников и Ирина Сметлева.

В пресс-службе банка "Траст" "Интерфаксу" подтвердили завершение сделки по продаже ТПГК. Также банк реализовал права требования к компании. Это была прямая продажа, отметил "Траст". "Прямая сделка – один из возможных способов реализации актива. Она позволила завершить сделку в короткий срок, что в условиях высокой турбулентности является важным аспектом", - пояснил представитель банка.

Сумма сделки составила 1 млрд рублей. Другие детали сделки "Траст" не разглашает.

"Несмотря на сложности на рынке сбыта газа, нам удалось найти профильного инвестора для ТПГК. У этого актива большой потенциал, который предстоит использовать уже новому владельцу", - отметил представитель банка.

Ранее "Траст" неоднократно выставлял актив на аукционные торги, но он не находил покупателя. На очередных несостоявшихся торгах в мае начальная цена лота была определена в 1,266 млрд рублей, минимальная – 991 млн рублей.

"Тимано-Печорская газовая компания" занимается геологическим изучением и разведкой 13 участков, включая три месторождения, расположенных в республике Коми. Крупнейшими месторождениями компании по уровню запасов нефти, газа и конденсата категорий C1 и C2 являются Интинское и Кожимское месторождения, Северо-Кожимский участок и Левогрубейюская площадь. Общие запасы газа на этих участках – 59 млрд куб. м, общие извлекаемые запасы жидких углеводородов – 7 млн тонн. По лицензионным участкам компании проходит газопровод Бованенково-Ухта.