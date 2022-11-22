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Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале

Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" Берлинале
Фото: Kevin Winter/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг станет обладателем почетного "Золотого медведя" 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщили организаторы.

"73-й Берлинский международный кинофестиваль наградит американского режиссера, продюсера и сценариста Стивена Спилберга почетным "Золотым медведем" за прижизненные достижения", - говорится в сообщении на сайте киносмотра.

В рамках церемонии награждения будет показана новая работа режиссера "Фабельманы".

Как отметили соруководители Берлинале Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан, "своей невероятной карьерой Спилберг не только очаровал поколения зрителей по всему миру, но и придал новое значение кино как фабрике грёз".

Спилберг - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, один из самых коммерчески успешных режиссёров в истории. Лауреат многих премий, в частности, трёх "Оскаров". Получил известность в 1975 году благодаря фильму "Челюсти". Среди работ режиссера - фильм "Парк юрского периода", драма о Холокосте "Список Шиндлера", эпопея про Вторую мировую войну "Спасти рядового Райана", "Линкольн", "Секретное досье", "Шпионский мост" и мюзикл "Вестсайдская история". Также известные его картины - "Близкие контакты третьей степени", "Инопланетянин" и серия фильмов "Индиана Джонс", а также "Цветы лиловые полей" и "Империя солнца".

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь". 73-й по счету смотр пройдет с 16 по 26 февраля.

Стивен Спилберг США
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