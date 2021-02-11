Спилберг получит премию Genesis - "еврейскую нобелевку"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Стивен Спилберг получит премию фонда Genesis за 2021 год, которую часто называют "еврейской Нобелевской премией", сообщает Еврейское телеграфное агентства (JTA).

"В его произведения часто вплетены ключевые еврейские темы: важность идентичности и принадлежности, сохранение человечности в безжалостном мире, забота о других и соблюдение морального обязательства поступать правильно", - пишет о лауреате фонд Genesis Prize Foundation.

Фонд также отмечает "выдающуюся работу" режиссера по сохранению памяти о Холокосте и предотвращению геноцидов в будущем с помощью фильмов, общественной пропаганды и благотворительности.

Спилберг является основателем фонда USC Shoah Foundation, который собирает и хранит свидетельства переживших Холокост. Фонд был создан после того, как его фильм 1993 года о Холокосте "Список Шиндлера" получил "Оскара".

В отличие от прошлых лет, фонд считал голоса, поданные за претендентов на премию людьми со всего мира. Лауреат получает приз в размере 1 млн долларов. Лауреаты прошлых лет, среди которых были актер Майкл Дуглас, владелей агентства Bloomberg и политик Майкл Блумберг, актриса Натали Портман и активист еврейского движения в Советском Союзе Натан Щаранский, жертвовали эти средства на благотворительные цели.

Премия, учрежденная в 2013 году группой российско-еврейских филантропов, финансируется за счет эндаумента в размере 100 млн долларов, учрежденного фондом Genesis Prize Foundation.

Стивен Спилберг снял такие фильмы, как "Список Шиндлера", "Назад в будущее", "Инопланетянин", "Поймай меня, если сможешь", "Спасти рядового Райана", "Терминал", "Цветы лиловые полей", "Империя солнца", "Челюсти" а также серию фильмов об Индиане Джонсе.