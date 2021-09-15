"Мосбиржа" до конца года станет миноритарием инвестплатформы "Поток"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что через свою дочернюю компанию "МБ Инновации" планирует приобрести миноритарную долю компании "Поток.Холдинг", управляющей инвестиционной платформой "Поток". Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

Как заявил РБК бенефициар компании - управляющий партнер "Потока" Юрий Попов, "Мосбиржа" планирует купить в платформе около 10%.

В Альфа-банке "Интерфаксу" заявили, что доля банка в результате сделки не изменится. Ни "Мосбиржа", ни Альфа-банк не раскрывают детали сделки.

"Поток" - российская инвестиционная платформа, работающая в сегменте кредитования малого бизнеса. С помощью нее физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели (инвесторы) выдают займы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - представителям малого бизнеса. Инвестиционная платформа была запущена в 2016 году как технологический стартап внутри Альфа-банка. Далее банк сократил свою долю участия в пользу менеджмента.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 19% в платформе продолжает принадлежать Альфа-банку, остальная доля через "Поток.Холдинг" принадлежит управляющим партнерам "Потока" - Юрию Попову и Антону Еременко.

Оператор инвестиционной платформы "Поток" - "Поток.Диджитал" включен Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ. Сейчас клиентами компании являются более 13 тысяч инвесторов, профинансировавших свыше 6 тысяч предприятий малого бизнеса на сумму более 12 млрд рублей. По результатам первого полугодия 2021 года через инвестиционную платформу "Поток" было выдано около 900 млн рублей займов, что превысило показатель аналогичного периода 2020 года более чем в три раза.

"Партнерство с платформой "Поток" позволит "Московской бирже" участвовать в организации новых инструментов финансирования для компаний малого предпринимательства из всех регионов России. Такие компании, развивая свои процессы, масштабируя бизнес, выстраивая корпоративное управление, в перспективе будут готовы выйти на рынок публичного капитала. Другой наш интерес в сотрудничестве с "Потоком" - расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на нашей платформе личных финансов "Финуслуги", - отметил управляющий директор по стратегии и международному присутствию "Московской биржи" Артем Железнов, слова которого приводятся в сообщении.

Чистая прибыль "Поток.Диджитал" по итогам 2020 года составила 1,6 млн рублей против убытка в 9,4 млн рублей годом ранее. Выручка проекта по итогам года была равна 103 млн рублей.