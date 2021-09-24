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Маркетплейс "Мосбиржи" в октябре запустит сервис потребительского кредитования

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Платформа "Финуслуги" "Московской биржи" в октябре запустит сервис потребительского кредитования, который позволит выбирать кредитные предложения разных банков онлайн, без визита в офис банка, сообщила биржа.

Сервис кредитования на "Финуслугах" уже работает в пилотном режиме friends & family, то есть доступен сотрудникам биржи и банков - участников проекта. 22 сентября через него были выданы первые потребительские кредиты. Сделки были зарегистрированы в Регистраторе финансовых транзакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу "Московская биржа").

В октябре кредитование на Финуслугах станет доступно всем желающим.

Как говорится на сайте маркетплейса, клиенты могут оформить кредит от Сбербанка, банка "Открытие", Тинькофф банка, Росбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка и так далее. Получить предодобренные предложения кредита от банков клиент сможет после регистрации на "Финуслугах", привязав свой аккаунт с сайта Госуслуг и онлайн направив анкету.

На конец сентября 2021 года с момента запуска РФТ продукты на финансовых маркетплейсах приобретали пользователи из 34 регионов, сделки зарегистрированы с депозитами, облигациями, паями, ОСАГО и кредитами. Подавляющее большинство пользователей (клиентов маркетплейс) воспользовались сервисом РФТ по получению выписки, подтверждающей заключение сделки.

Московская биржа запустила платформу личных финансов "Финуслуги" 15 октября 2020 года. На "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, а также приобретать полисы ОСАГО. В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

Мосбиржа Финуслуги

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