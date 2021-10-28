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Маркетплейс "Мосбиржа" запустил сервис потребительского кредитования

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Платформа "Финуслуги" "Московской биржи" представила сервис потребительского кредитования, говорится в сообщении биржи.

Новый сервис расширяет продуктовую линейку платформы, где россияне могут выбирать выгодные предложения по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, автокредитам, автострахованию.

В настоящее время на платформе доступны кредитные предложения СКБ-банка и банка "Центр-инвест". В дальнейшем число банков-партнеров будет расти, отмечает биржа.

"Московская биржа" представила платформу личных финансов "Финуслуги" 15 октября 2020 года. На "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, а также приобретать полисы ОСАГО. В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

Мосбиржа

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