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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2022 год в 0,798 руб. на акцию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на годовом собрании 30 июня одобрили выплату дивидендов в размере 0,798 рубля на акцию по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 15,369 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 июля 2023 года. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим дивиденды планируется выплатить в срок с 13 июля по 26 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 13 июля по 16 августа 2023 года.

Чистая прибыль НМТП в 2022 году составила 27,168 млрд рублей, оставшуюся часть чистой прибыли за 2022 год в сумме 11,799 млрд рублей решено не распределять. Акционеры НМТП также решили оставить нераспределенной часть прибыли по итогам 2021 года в размере 5,889 млрд рублей.

На годовом собрании акционеры также утвердили годовой отчет компании за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, назначили аудитором компании на 2023 год АО "Технологии доверия-аудит".

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП
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