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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Банк "Открытие" сдаст лицензию в 2025 году

Банк "Открытие" сдаст лицензию в 2025 году
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2025 году выйдет на добровольную ликвидацию банка "Открытие", сообщил журналистам зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы понимаем, что 2023 год у нас уйдет на доработку айтишных систем на руки ВТБ для принятия клиентской базы. В 2024 году будет миграция активной клиентской базы. В 2025 году мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банковской финансовой корпорацией "Открытие"", - сказал он.

ВТБ планирует оптимизировать 40% базы административно-управленческих расходов "Открытия" за 2023 год.

Группа "Открытие" в декабре прошлого года стала частью ВТБ, который выкупил у ЦБ активы группы за 340 млрд рублей.

ВТБ Банк "Открытие" Открытие
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