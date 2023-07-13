Корпоративное управление под пятой санкционных рисков и велений времени. Репортаж

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Санкционные риски, с которыми российские компании столкнулись после начала военной операции на Украине, в значительной степени реализовавшиеся, повлекли масштабное закрытие корпоративной информации. Это, в свою очередь, создало серьезные угрозы отечественному рынку капитала: некоторые даже говорят о том, что поставило вопрос о его жизни и смерти.

Власти долго искали сбалансированный подход для решения комплекса этих проблем, и в итоге правительство приняло решение обнародовать данные за исключением опасных с точки зрения будущих санкций. Но, как выяснилось, оно устраивает не всех, в том числе и компании с госучастием.

Возврат к раскрытию: вопрос до сих пор открыт

Получив в марте 2022 года право максимально закрыться от внешнего мира, в том числе от собственных инвесторов, не публикуя значительный массив данных, даже промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, российские компании им активно пользовались. На конец июня 2023 года более 50% эмитентов акций полностью или частично не раскрывают информацию, говорил недавно председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

Но 4 июля правительство РФ выпустило постановление, в соответствии с которым компании должны вернуться к обнародованию данных о себе, но ряд из них смогут закрыть некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз. В отличие от действовавших до 1 июля правил новые не предусматривают полного закрытия информации, не предполагают, в частности, возможности не публиковать, например, баланс и отчет о финансовых результатах. Однако обновленные правила устраивают не всех, выяснилось в четверг на XVII международном форуме корпоративных секретарей, организованном их профессиональным объединением. "Мне кажется, что вопрос должен быть еще открыт", - заявил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов. По его словам, сейчас идет дискуссия, и есть госкомпании, которые заинтересованы в том, чтобы пересмотреть этот вопрос. "Не все донастроено, санкционная война еще не закончена. Еще, я думаю, что не одна волна санкционная будет", - объяснял Павлов.

Каким образом подход к раскрытию должен быть пересмотрен, Павлов не уточнял. Ранее представители крупного бизнеса озвучивали просьбу к чиновникам продлить право на абсолютное закрытие корпоративных данных.

Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына ответила Павлову, что понимает обеспокоенность, но есть и новая нормативная база. "Я безусловно понимаю тревоги Алексея (Павлова - ИФ) и разделяю то, что не все, что может быть раскрыто, оно одинаково полезно с точки зрения раскрытия. Но новое постановление правительства вышло, оно определенные рамки задает уже другие, соответственно", - сказала она.

Чувствительная информация закрывается безусловно, подчеркнула Курицына, намекая, видимо, на то, что сам по себе аргумент про наличие санкционных рисков автоматически больше не срабатывает.

Поддержки от других участников форума Павлов тоже не получил. Швецов повторил уже многократно озвученный (и не только им) тезис о важности раскрытия информации для развития рынка капитала в стране. "Мы очень надеемся, что регуляторы понимают ценность рынка капитала. Пирог бюджетный достаточно сильно сузился, но в нем надо находить ресурсы, и надо принимать решения, которые бы нам даже с учетом всей важности текущих тактических задач создавали возможности для стратегического развития, для того чтобы рынок капитала играл свою роль с точки зрения благосостояния населения, финансирования экономики", - сказал он.

По его словам, без институциональных инвесторов, без акционерного активизма и без раскрытия информации рынок акций публичных компаний сегодня переживает сложный период. "Я бы даже сказал, период, который ставит вопрос о самом существовании рынка капитала как такового", - сказал Швецов.

Позднее на эту реплику отреагировал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. "Я считаю, что мы уже прошли низшую точку, где стоял вопрос о существовании рынка капитала. Мне кажется, и правительство, и ЦБ РФ, и в целом экономика сделала выбор, что рынки капитала нужны, необходимы", - сказал он.

Акционерная демократия в мечтах, директивы - в реальности

Участникам рынка в ближайшее время придется решать другую проблему, наличие которой обозначилось в нынешней кризисной ситуации - заморозков во взаимоотношениях руководства некоторых компаний с акционерами. По словам Чебескова, иногда менеджмент смотрит на миноритариев в лучшем случае как на каких-то нахлебников, а в худшем - как на спекулянтов-врагов, которые хотят навредить компании. По этому вопросу еще предстоит определенный путь, чтобы прийти к пониманию, что миноритарные акционеры - это такие же совладельцы компании, считает он.

Но пока отечественному рынку капитала приходится жить в ситуации, когда на советы директоров и менеджмент крупнейших компаний - в значительной части государственных - влияние оказывают чиновники. Российское законодательство запрещает поверенным государства голосовать вопреки директивам, которые выдает Росимущество и профильные ведомства. Спектр директив может быть чрезвычайно широким: от согласования конкретной сделки до определения правил вознаграждения руководителей и KPI для компании. В результате член совета директоров, голосующий по директиве, по сути, выполняет "механическую функцию", говорил ранее Швецов.

На форуме он вновь настаивал, что влияние правительства через директивы на работу публичных обществ должно быть разумным и учитывать их особенности.

"Наверное, все аэропорты примерно должны управляться одинаково. Наверное, все фермы, которые производят биткоины, должны управляться одинаково, но не факт, что все публичные общества, где государство участвует в капитале, должны управляться одинаково. Потому что публичные общества - это не вид деятельности, это форма юридического лица", - отметил Швецов.

Если не придерживаться индивидуального подхода, то произойдет демонтаж всех тех позитивных элементов корпоративного управления, которые были привнесены в российскую практику и зафиксированы в одноименном кодексе. Назначение менеджмента, определение стратегии и KPI - это корпоративная функция наблюдательного совета, говорил Швецов.

Павлов же ответил по сути в том смысле, что сейчас надо идти по указанному государством пути. "Мы живем в состоянии санкционной войны, и боевые действия идут рядом с нами. И нам нужно держать строй, нам нужно показывать те результаты, которые от нас ждет государство, - заявил чиновник. - Государство интересует что? Чтобы был получен результат и, естественно, кто этот результат будет достигать".